IPhone потерял право называться лучшим смартфоном мира

Список возглавляет гаджет другой компании.

iPhone от компании Apple потерял право называться лучшим смартфоном в мире. Это почетное звание телефон уступил Huawei Mate 20 Pro. Рейтинг составили специалисты британской газеты The Guardian, сравнивая гаджеты в ценовом диапазоне от 500 до 100 фунтов (42690 – 85000 рублей).

По мнению экспертов, Huawei Mate 20 Pro является самым современным и функциональным мобильным устройством 2018 года. В числе его многочисленных функций 3D-распознавание лица, чувствительный сканер отпечатка пальцев и тройная камера. Также дополнительные баллы в копилку дает изогнутый корпус, 6,8-дюймовый экран и комфортное использование.

На втором месте расположился iPhone XS. Он обладает схожими характеристиками, однако, как считают эксперты, стоимость модели завышена. В числе минусов также нехватка зарядки.

Следующие три места в рейтинге поделили OnePlus 6T, Honor View20 и Google Pixel 3. По характеристикам и стоимости эти смартфоны очень схожи.

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Видео: YouTube / iXBT Live