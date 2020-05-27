IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

Pа квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.

Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года

Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов. При этом годом ранее тогда новый iPhone XR продался в количестве 13,6 млн устройств. iPhone 11 на 43% превзошел своего предшественника.

Вторую строчку рейтинга занял Samsung Galaxy A51. За квартал было продано 6,8 миллиона смартфонов. Замкнул тройку лидеров Redmi Note 8 (6,6 млн).

Ещё одна важная тенденция — почти полное отсутствие в списке лидеров бюджетных моделей.

Ранее хакеры взломали защиту всех моделей iPhone.

Видео: YouTube/ Apple Россия