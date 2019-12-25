Хакеры взломали защиту всех моделей iPhone

Прошивка открывает доступ к скрытым настройками ОС и обеспечивает возможность установки приложений в обход официального магазина App Store.

Хакеры из компании Unc0ver выпустили ПО, которое позволяет взломать все версии операционной системы iOS. Новое ПО можно установить практически на любые модели iPhone.

Прошивка открывает доступ к скрытым настройками ОС и обеспечивает возможность установки приложений в обход официального магазина App Store. Прошивку можно установить на все смартфоны, которые поддерживают системы от iOS 11 до iOS 13.5.

При этом хакеры успокоили людей, что ПО не позволит получить доступ к личным данным, а также никак не ограничивает работы Apple Pay, iCloud, iMessage и других фирменных сервисов.

Комания Unc0ver при этом не сообщила Apple о существующей уязвимости. На её устранение придется потратить от двух до трех недель.

Инсайдер назвал цены на все модели iPhone 12.

Фото: Piter.TV