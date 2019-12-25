Пользователи: IOS 14 вызывает ускоренный разряд батареи

Многие заметили, что после перехода на iOS 14 телефон стал хуже держать зарядку.

Пользователи смартфонов Apple пожаловались на снижение автономности iPhone после последнего обновления ОС. На сообщения владельцев устройств в соцсетях обратило внимание издание Daily Express.

Многие заметили, что после перехода на iOS 14 телефон стал хуже держать зарядку. Смартфоны приходится подзаряжать уже в середине дня. Автономная работа аккумулятора на iOS 14 "не вызвала восторга" у пользователей.

Журналисты Daily Express подтвердили проблемы с автономностью после обновления, однако считают, что в этом нет ничего страшного. Ведь после обновления ОС идет обновление сторонних приложений, также смартфон заново индексирует всю хранящуюся на устройстве информацию.

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