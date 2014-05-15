СПбГУ нашел партнеров на создание технодолины "Невская дельта"

Ряд соглашений вуз подписал на площадке Петербургского международного экономического форума.

Сразу несколько крупных компаний примут участие в создании и развитии инновационного научно-технологического центра СПбГУ "Невская дельта".

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, соглашения были подписаны с банком ВТБ, Лабораторией Касперского, ПАО "Газпром Нефть", АФК "Система" и ПАО АК "АЛРОСА".

"Невская дельта" появится в Пушкинском районе Петербурга в ближайшие пять лет. Долина займет 100 гектаров земли.

На территории кластера собираются запустить опытно-промышленные высокотехнологичные производства, которые позволят внедрять передовые научные разработки в области экологии, сельского хозяйства и агротехнологий, биотехнологий, фармацевтики и генетики, медицинских технологий, энергетики и нефтегазовых технологий, цифровизации и других сфер.

Ранее власти Петербурга сообщили, что поддержат пять научных центров и три технологические долины.

Фото: Piter.tv