ВТБ примет участие в создании Технологической долины СПбГУ "Невская дельта"

"Невская дельта" разместится на 100 гектарах рядом с территорией развития СПбГУ в Пушкинском районе.

Банк "ВТБ" и Санкт-Петербургский государственный университет подписали на ПМЭФ-2021 соглашение о совместной работе по созданию технологической долины в Пушкинском районе.

Инновационно-технологический центр СПбГУ "Невская дельта" займет 100 гектаров, в перспективе — 300 га. Корпуса с лабораториями и опытными производствами появятся в течение пяти лет рядом с новым учебным кампусом в Пушкинском районе. На территории долины ученые смогут создавать технологии и вести разработки по сельскому хозяйству, энергетике, цифровизации и другим направлениям.

"Невская дельта" будет сотрудничать с ведущими научными и образовательными организациями, центрами со смежным профилем деятельности, индустриальными партнерами, зарубежным научным сообществом.

Фото: Piter.TV