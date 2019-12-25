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ВТБ примет участие в создании Технологической долины СПбГУ "Невская дельта"
Сегодня, 14:23
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ВТБ примет участие в создании Технологической долины СПбГУ "Невская дельта"

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"Невская дельта" разместится на 100 гектарах рядом с территорией развития СПбГУ в Пушкинском районе.

Банк "ВТБ" и Санкт-Петербургский государственный университет подписали на ПМЭФ-2021 соглашение о совместной работе по созданию технологической долины в Пушкинском районе. 

Инновационно-технологический центр СПбГУ "Невская дельта" займет 100 гектаров, в перспективе — 300 га. Корпуса с лабораториями и опытными производствами появятся в течение пяти лет рядом с новым учебным кампусом в Пушкинском районе. На территории долины ученые смогут создавать технологии и вести разработки по сельскому хозяйству, энергетике, цифровизации и другим направлениям. 

"Невская дельта" будет сотрудничать с ведущими научными и образовательными организациями, центрами со смежным профилем деятельности, индустриальными партнерами, зарубежным научным сообществом.

Фото: Piter.TV

Теги: невская дельта, пмэф-2021, технологическая долина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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