Власти Петербурга изменили правила застройки, чтобы создать инновационный центр "Невская дельта"

"Невская дельта" появится в Пушкинском районе Петербурга в ближайшие пять лет. Технодолина займет 100 гектаров земли.

Губернатор Петербурга и члены городского правительства одобрили изменения в Правила землепользования и застройки города на рабочем совещании. После корректировки документа в Пушкинском районе Петербурга теперь возможно построить инновационный научно-технологический центр "Невская дельта". Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным Смольного, к властям уже поступали обращения о внесении изменений от представителей Министерства науки и высшего образования России. По словам Беглова, строительство такого проекта позволит создать научно-образовательный центр мирового уровня в Петербурге.

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня 2021 года было подписано соглашение между СПбГУ и правительством Петербурга о создании и развитии ИНТЦ "Невская дельта". Также соглашения подписали с банком ВТБ, Лабораторией Касперского, ПАО "Газпром Нефть", АФК "Система" и ПАО АК "АЛРОСА". "Невская дельта" появится в Пушкинском районе Петербурга в ближайшие пять лет. Долина займет 100 гектаров земли.

В середине июня концепция технологического центра в Пушкине "Невская дельта" получила одобрение правительства города. Технологическую долину планируют строить в течение пяти лет.

Фото: Piter.tv