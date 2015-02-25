Концепция технологического центра в Пушкине "Невская дельта" получила одобрение правительства города

Технологическую долину планируют строить в течение пяти лет.

Правительство Петербурга одобрило концепцию создания инновационного научно-технологического центра Санкт-Петербургского государственного университета "Невская дельта". Центр появится в Пушкинском районе и станет частью нового университетского городка, сообщила пресс-служба Смольного.

"Невская дельта" будет состоять из нескольких корпусов с лабораториями, там разместятся опытно-промышленные высокотехнологичные производства. В них будут заниматься внедрением разработок в области экологии, сельского хозяйства, агротехнологий, фармацевтики, генетики, цифровизации и других. На месте разработки будет испытать и апробировать. Общая площадь центра — 100 га,

Благодаря центру в городе появятся высокотехнологичные рабочие места, отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СПбГУ нашел партнеров на создание технодолины "Невская дельта".

Фото: Piter.TV