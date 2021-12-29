ИКАО признала ложной информацию о минировании самолета Ryanair с Протасевичем

Передача ложных сведений противоречит положениям конвенции Монтре, напомнили в организации.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair на борту которого находился разыскиваемый в Белоруссии Роман Протасевич, была ложной. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на отчет организации об инциденте.

При этом в ИКАО не смогли приписать совершение "минирования" какому-либо государству. В организации подчеркнули, что передача ложных сведений противоречит положениям конвенции Монтре.

Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным. из заявления ИКАО

Подтвердить информацию с помощью звонков и электронных писем организация не может, так как ничего из этого ей не предоставили.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото: рixabay.com