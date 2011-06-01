IHA: в Турции нашли два дрона

В настоящее время устанавливается происхождение опасных предметов, прилетевших в страну.

Два беспилотника обнаружены в турецких причерноморских провинциях Кастамону и Самсун. Соответствующими сведениями с читателями поделились местные журналисты из новостного агентства IHA. В СМИ уточнили, что в настоящее время принадлежность дронов выясняют специалисты. Один из БПЛА имеет вес более 200 килограммов. Он приземлился на садовой территории около жилого дома в деревне Кушкаясы. При ударе о землю опасный объект загорелся. О пострадавших в прессе не сообщается.

Другой БПЛА в районе Караташ провинции Самсун обнаружили местные жители. Они сообщили о находке в жандармерию. Это участок удалось заблокировать

Напомним, что ранее, 14 июня на пляже между провинциями Бартын и Кастамону был найден беспилотник в боевом снаряжении. Спустя пять дней там же очевидцы обнаружили обломки еще одного беспилотника. О принадлежности БПЛА позже официально не сообщалось.

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