  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:43
87
lesjasap
Код вставки плеера

IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

0 0

Белоруссия осталась на четвертой строчке.

IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции. Ранее спортсменов дисквалифицировали в рамках соревнования на территории Белоруссии. Турнир проводился в Раубичах.

Приняв во внимание визуальные материалы, а также свидетельские показания, жюри решило принять протест и оставить результаты гонки

прокомментировали специалисты

Международный союз биатлонистов не согласился с более ранним решение. Норвежцы сейчас занимают третье место - бронзу. Конфликт возник из-за протеста представителей Белоруссии за исключение Норвегии из итогового протокола. В этом случае Норвегия заняла бы четвертую строчку, а Белоруссия - третью. Однако заявители так и осталась на четвертой позиции.

Ранее итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону.

Теги: ibu, биатлон, норвегия, смешанная эстафета, чемпионат европы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии