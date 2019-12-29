Белоруссия осталась на четвертой строчке.

IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции. Ранее спортсменов дисквалифицировали в рамках соревнования на территории Белоруссии. Турнир проводился в Раубичах.

Приняв во внимание визуальные материалы, а также свидетельские показания, жюри решило принять протест и оставить результаты гонки прокомментировали специалисты

Международный союз биатлонистов не согласился с более ранним решение. Норвежцы сейчас занимают третье место - бронзу. Конфликт возник из-за протеста представителей Белоруссии за исключение Норвегии из итогового протокола. В этом случае Норвегия заняла бы четвертую строчку, а Белоруссия - третью. Однако заявители так и осталась на четвертой позиции.

Ранее итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону.