Hyundai представила прототип спортивного электрокроссовера Seven

Производитель раскрыл дизайн автомобиля.

Автомобильный призводитель Hyundai представил прототип спортивного электрокроссовера Seven. Презентация состоялась в рамках автосалона, проходящего в Лос-Анджелесе. Разработчики заметили, что новый Hyundai Seven переродится в товарный кроссовер Hyundai Ioniq 7.

Внешний дизайн машины сочетается с минивэном Staria. Ключевыми особенностями транспортного средства стала двухэтажная архитектура передней части кузова, а также прямоугольные колесные арки. Автомобиль имеет практически плоский капот. При необходимости водитель может открыть подвижные секции на колесах, чтобы охладить тормоза.

В правому борту электрокроссовера оборудованы две двери без центральной стойки. Слева создатели предусмотрели дверь для водителя. Асимметрия в дизайне обусловлена компоновкой салона Premium Lounge. Сзади машины находится диван. Для отделки интерьера использовались бамбук и ковролин. Машина оборудована полками, ящиками и холодильником для напитков.

Напомним, что Hyundai Seven — беспилотник. Передние кресла машины можно развернуть против хода. На потолке автомобиля размещен большой экран.

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Фото и видео: YouTube / Hyundai Canada