На полуострове состоялась церемония запуска водовода в Севастополь.

Марат Хуснуллин заявил о первом серьезном достижении в водоснабжении Крыма. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России на церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера. Система будет обеспечивать водоснабжение города Севастополя. Чиновник отметил, что теперь у полуострова есть надежное водоснабжение в федеральном плане.

Правительство выпустило программу по решению проблемы обеспечения водой Крыма. Первое серьезное достижение в этой программе - открытие водозабора от Кадыковского водохранилища для подачи воды в Севастополь Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Напомним, что ранее Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции в 2020 году заявил, что экономить на проблеме решения проблемы с водоснабжением на территории Крыма правительство не будет. Хуснуллин заметил, что строительство водовода велось силами Минобороны РФ. Работу удалось выполнить в кратчайшие сроки.

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран.

Видео: Insta / razvozhaev.m