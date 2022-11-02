Хуснуллин заявил, что будет просить меры поддержки ипотеки на "вторичке"

Вице-премьер РФ рассказал о том, что сфера никак не поддерживается государством.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что будет от правительства или даже президента РФ просить меры поддержки ипотеки на "вторичном" рынке жилья. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Эксперт уверен в том, что без данной меры отечественное жилищное строительство не будет развиваться.

Когда нет возможности продать на вторичном рынке, когда дорогая ипотека, соответственно, на первичном рынке идет задержка. Мы в ближайшее время планируем по ипотеке все-таки просить… Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник объяснил, что в 2022 году на внутреннем рынке России зафиксировано снижение портфеля ипотеки, связанное с высокой ключевой ставки Центробанком. Сейчас рынок вторичного жилья никак не поддерживается со стороны государства. При этом, по мнению Хуснуллина, если ипотека в данном секторе не будет развиваться, то в этом случае хуже продается ипотека на новостройки.

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации