В ней принимают участие ученики 1–9-х классов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о старте онлайн-олимпиады "Безопасные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Олимпиада "Безопасные дороги" будет проходить с 1-го по 20 ноября на платформе "Учи.ру". В ней принимают участие ученики 1–9-х классов. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе.

По словам Хуснуллина, онлайн-олимпиада направлена на безопасность на дорогах. Он подчеркнул, что с ее помощью дети будут знать все необходимые правила безопасного поведения.

Ранее Хуснуллин заявил, что жители Херсонской области получат жилсертификаты для переселения.

Видео: Правительство России