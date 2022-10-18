Хуснуллин: жители Херсонской области получат жилсертификаты для переселения

Вице-премьер РФ рассказал о подходах кабмина по переселению жителей региона.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения в другие регионы страны. Соответствующее заявление чиновник сделал во время правительственного брифинга, выступая на полях пленарного заседания Государственной Думы. Эксперт выступил перед СМИ по итогам мероприятия при участии депутатов.

Мы на уровне правительства подготовили программу. Основной механизм - сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин: правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы РФ.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ