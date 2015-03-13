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Хуснуллин: правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы РФ

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Власти страны предоставят переселенцам жилье.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы РФ, более безопасные в отношении обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении к гражданам. Он отметил, что постановление одобрено кабинетом министром по обращению от врио Херсонской области Владимира Сальдо.

В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Вице-премьер уточнил, что при переселении граждане получат бесплатное проживание. Россия призывает глав субъектов РФ содействовать переселению жителей Херсонской области, а также организовать их размещение в комфортных условиях. Тем, кто примет решение обосноваться на новом месте на постоянной основе, государство предоставит жилье.

Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют.

Фото и видео: Правительство России

Теги: марат хуснуллин, регионы, херсонская область, эвакуация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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