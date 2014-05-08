Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из региона никого не эвакуируют. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в регионе нет и быть не может. Он призвал жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Комментируя просьбу врио губернатора Владимира Сальдо к российским властям вывезти семьи в другие регионы, Стремоусов заявил, что такую просьбу нельзя приравнивать к призыву эвакуироваться

Ранее глава Херсонской области попросил власти России помочь с выездом жителей региона.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов