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Глава Херсонской области попросил власти России помочь с выездом жителей региона

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Он уточнил, что города в регионе ежедневно подвергаются ракетным обстрелам.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти России помочь с выездом жителей региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сальдо опубликовал видеообращение, в котором попросил российское руководство помочь жителям Херсонской области переехать в другие части страны из-за обстрелов гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что города Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка ежедневно подвергаются ракетным обстрелам.

Сальдо уточнил, что хочет организовать выезд жителей региона в Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский и Ставропольские края.

Ранее Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp.

Видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: владимир сальдо, помощь, россия, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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