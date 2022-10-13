Глава Херсонской области попросил власти России помочь с выездом жителей региона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти России помочь с выездом жителей региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Сальдо опубликовал видеообращение, в котором попросил российское руководство помочь жителям Херсонской области переехать в другие части страны из-за обстрелов гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что города Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка ежедневно подвергаются ракетным обстрелам.
Сальдо уточнил, что хочет организовать выезд жителей региона в Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский и Ставропольские края.
Ранее Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp.
Видео: Telegram / Владимир Сальдо
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