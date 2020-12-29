Хуснуллин: ускорить строительство жилья в РФ поможет сокращение административных процедур

Вице-премьер РФ рассказал об облегчении процесса строительства в стране.

Марат Хуснуллин заявил о том, что ускорить строительство жилья в РФ поможет сокращение административных процедур. Об этом вице-премьер страны сообщил во время своего выступления на Гайдаровском форуме. По словам чиновника, задача по сокращению сроков создания жилых площадей является для правительства одной из основных задач.

Мы хотим все административные процедуры, которые есть в строительстве, еще раз посмотреть. Мы теперь хотим количество этих процедур вообще минимизировать. Задача на этот год - сократить количество согласительных процедур Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Эксперт напомнил, что сокращению административных процедур позволит улучшить российскую экономику в сфере строительства. Он заметил, что каждый день задержки в вопросе возведения зданий стоит девелоперам денег. По словам Хуснуллина, в 2020 года правительство приняло более сотни нормативных актов, которые облегчили процесс строительства.

Путин отметил отставание некоторых регионов РФ в области дорожного строительства.

Фото: Piter.tv