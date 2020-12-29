Хуснуллин назвал практически закрытой проблему обеспечения водой Крыма

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал практически закрытой проблему водоснабжения Крыма и Севастополя. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".
По словам Хуснуллина, в Севастополе проблема обеспечения водой почти решена. В ближайшее время в регионе сделают определенный запас.
По Крыму ситуация несколько сложнее: мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Он также заявил, что работы по водоснабжению будут вести в круглосуточном режиме даже 1 января.
Ранее Хуснуллин назвал применение системы опреснения воды в Крыму крайней мерой.
Видео: YouTube / Россия 24
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