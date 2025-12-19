Хуснуллин сообщил об увеличении жилищного строительства в Крыму на 18%

Вице-премьер России рассказал об итогах года по строительству на полуострове.

Жилищное строительство на территории Крыма 2025 году увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2024 годом. В прошлом году властям удалось ввести в эксплуатацию порядка 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на оперативном заседании кабинета министров при председательстве Михаила Мишустина. Чиновник уточнил перед коллегами, что целевые показатели государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", поставленные на 2025 год, были успешно выполнены. По результатам года уровень кассового освоения остался на стабильно высоким показателем в 99,8 процента.

И Крым, и Севастополь в прошлом году сохранили высокие темпы жилищного строительства. В Севастополе введено 346 тыс. квадратных метров жилья, это на уровне прошлого года, а в Республике Крым введено почти 1,5 млн, что почти на 18% больше, чем в 2024 году. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

