Власти региона ищут новые источники водоснабжения полуострова.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена. такое заявление чиновник сделал в рамках рабочего визита на полуостров. Он уверил журналистов, что регион обеспечен ресурсами на текущий и ближайшие года. При этом с учетом перспектив развития власти ищут новые источники водоснабжения.

Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети. Марат Хуснуллин, вице-президент РФ

Эксперт объяснил, что в качестве новых способов водообеспечения рассматривается вариант с водозаборами, добычей водных ресурсов из-под Азовского моря и опреснение морской воды. Также специалисты планируют заменить трубопроводы в целях снижения потерь и усовершенствовать системы учета.

Марат Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России.

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