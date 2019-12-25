Чиновники решают вопрос за счет проведения 65 мероприятий в регионе.

Марат Хуснуллин рассказал о программе водоснабжения Крыма. Об этом российский вице-премьер рассказал на заседании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Чиновник назвал вопрос качественного снабжения региона пресной водой одним из важнейших направлений в работе. Для его решения подготовлены около 65 мероприятий.

Мы утвердили отдельную программу. Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку и доставку до всех населенных пунктов, с учетом перспектив развития Крыма Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что до 2014 года Украина обеспечивала потребности Крыма в пресной воде до 85 процентов. После воссоединения РФ и полуострова, Киев полностью прекратил подачу водных ресурсов на территорию в одностороннем порядке.

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Фото: Правительство России