Вице-премьер рассказал о пропавшем сне после критики Путина

Марат Хуснуллин объяснил, как президент РФ общается с подчиненными.

Вице-премьер России рассказал о пропавшем сне после критики Владимира Путина. Об этом Марат Хуснуллин заявил во время прямого эфира в собственном аккаунте в Instagram. Слова чиновника приводят журналисты "Комсомольской правды". Чиновник уточнил, что глава государства не ругает подчиненных, но при этом жестко напоминает им об ошибках, которые они допустили.

Он умеет сказать тихо, спокойно, но очень жестко. Потом сразу сон пропадает. Но, к счастью, это бывает не так часто Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Спикер поблагодарил президента России за то, что всегда отвечает на звонки подчиненных по срочным и важным вопросам. Ранее Владимир путина отметил, что считает важной обязанностью прислушиваться к критике. Он заметил, что она должна быть конструктивной, а "критика ради критики" его не интересует.

Хуснуллин назвал практически закрытой проблему обеспечения водой Крыма.

Фото: Piter.tv