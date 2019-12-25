Хуснуллин: объем ввода жилья в 2020 году составит 75-77 млн кв. м

Показатель будет снижен значительно меньше, чем обычно в кризисные года.

Марат Хуснуллин заявил, что объем ввода жилья в 2020 году составит 75-77 млн кв. м. Об этом вице-премьер России рассказал журналистам. По словам чиновника, объем ввода жилья по стране покажет снижение меньшее, чем обычно в кризисные года.

Объемы ввода жилья в этом году, мы считаем, что будут где-то на уровне 75-77 млн кв. м. Могу сказать из опыта предыдущих экономических кризисов, обычно жилье падает на 10-30% по объему ввода. В этом году мы, если упадем, где-то на уровне меньше 10% совершенно точно Марат Хуснуллин, вице-премьер России

По словам чиновника, россияне показывают интерес в программе льготной ипотеки. По стране формируется предложение. Ранее число разрешений на строительство резко сократилось из-за реформы долевого строительства, введенной с июля 2019 года. Хуснуллин добавил, что правительство подстегнуло спрос и предложение, что позволило развиваться конкуренции.

Напомним, что в 2019 году по данным Росстата объем введенного в эксплуатацию жилья составил 82 млн квадратных метров.

Хуснуллин назвал "тихой революцией" упрощение процедур в строительстве.

Фото: Piter.tv