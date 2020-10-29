Чиновник напомнил, что многие требования стали носить рекомендательный характер.

Марат Хуснуллин назвал "тихой революцией" упрощение процедур в строительстве в пандемию. Об этом вице-премьер России рассказал в интервью телеканалу РБК. По словам чиновника, правительство РФ провело серьезную работу для того, чтобы поддержать отрасль в кризисное время. Рекомендательными стали более трех тысяч обязательных требований.

Не побоюсь сказать, мы устроили тихую революцию. 50 поправок внесли в законы по упрощению инвестиционно-строительной деятельности - начиная от торгов и заканчивая градостроительными планами, земельными отношениями Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Напомним, что Михаил Мишустин 9 июля заявил о том, что порядка 30 процентов ГОСТов, СНиПов и других требований в сфере строительства будут носить рекомендательных характер во время пандемии. Оставшиеся 70% требований будут переработаны для более комфортного выполнения. Хуснуллин упомянул о том, что сокращение числа норм по строительству не скажется на безопасности объектов.

Хуснуллин не исключил, что льготную ипотеку еще будут продлевать.

Видео: YouTube / РБК ПЛЮС