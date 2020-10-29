Марат Хуснуллин назвал "тихой революцией" упрощение процедур в строительстве в пандемию. Об этом вице-премьер России рассказал в интервью телеканалу РБК. По словам чиновника, правительство РФ провело серьезную работу для того, чтобы поддержать отрасль в кризисное время. Рекомендательными стали более трех тысяч обязательных требований.
Не побоюсь сказать, мы устроили тихую революцию. 50 поправок внесли в законы по упрощению инвестиционно-строительной деятельности - начиная от торгов и заканчивая градостроительными планами, земельными отношениями
Марат Хуснуллин, вице-премьер России
Напомним, что Михаил Мишустин 9 июля заявил о том, что порядка 30 процентов ГОСТов, СНиПов и других требований в сфере строительства будут носить рекомендательных характер во время пандемии. Оставшиеся 70% требований будут переработаны для более комфортного выполнения. Хуснуллин упомянул о том, что сокращение числа норм по строительству не скажется на безопасности объектов.
Хуснуллин не исключил, что льготную ипотеку еще будут продлевать.
Видео: YouTube / РБК ПЛЮС
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