Вице-премьер РФ рассказал об интересен россиян к программе.

Марат Хуснуллин не исключил, что льготную ипотеку еще будут продлевать. Об этом российский вице-премьер рассказал в интервью для телеканала РБК. Чиновник не исключил, что действие программы будет еще раз продлено. На данный момент известно, что ипотеку под 6,5 процентов годовых можно получить до 1 июля 2021 года.

Еще не меньше, чем 600 млрд рублей будет под эту программу привлечено. Ближе к июлю, посмотрев, ...какой интерес к программе, объем, ставка Центробанка на тот момент, уже будем….смотреть вопросы ее дальнейшего продления или какие-то другие формы Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Эксперт напомнил, что на данный момент льготную ипотеку получили около 250 тысяч человек. В большинстве случаев это - семьи. По программе привлечено почти 650 млрд рублей.

Хуснуллин: программа льготной ипотеки принесет около 100 млрд рублей налогов в бюджет.

Видео: YouTube / РБК ПЛЮС