Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР

Вице-премьер РФ рассказал о работе по восстановлению региона.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития Донецкой народной республики. В ходе своей рабочей поездки в регион чиновник из правительства подтвердил, что проект социально-экономического развития ДНР до 2030 года будет готов уже к марту 2023 года. Кабинет министров ориентируется на формирование рабочих мест, развитие бизнес-индустрии и промышленности.

По поручению президента отработали с командой региона программу социально-экономического развития, которую мы должны до 1 марта уже составить. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

На официальном сайте российского правительства говорится о том, что рамках этой программы в регионе Донбасса будет продолжена планомерная работа по развитию транспортной системы, дорожного хозяйства, восстановление местных предприятий и коммунальной инфраструктуры. Специалисты и власти страны намерены повысить уровень качества жизни и предоставляемых услуг

Хуснуллин: дорогам в восьми регионах за три года нанесен ущерб от ЧС на 12,9 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин