Хуснуллин: дорогам в восьми регионах за три года нанесен ущерб от ЧС на 12,9 млрд рублей

Вице-премьер РФ рассказал о том, какие средства уйдут на восстановление инфраструктуры.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что дорогам в восьми регионах страны за три года нанесен ущерб от чрезвычайных ситуаций на 12,9 млрд рублей. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на оперативном правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. Эксперт уточнил, что порядка 6,8 миллиардов рублей ушло на восстановление ущерба, причиненного паводками во второй половине 2022 года.

За прошедшую трехлетку в восьми субъектах в результате 16 чрезвычайных ситуаций зафиксирован объем ущерба дорожной сети в размере 12,9 млрд рублей, из которых 6,8 млрд рублей - это последствия паводков. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

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