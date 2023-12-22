Хуснуллин: более 500 банковских отделений работают в Донбассе и Новороссии

Вице-премьер РФ рассказал о проекте по развитию свободной экономической зоны.

Более 500 банковских отделений работают на территории Донбасса и Новороссии. На этих территориях местными властями для потребителей открыто свыше пяти миллионов банковских счетов. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у главы государства Владимира Путина, посвященному социально-экономическому развитию новых регионов страны.

У нас постепенно развивается финансовая сфера, открыто более 500 банковских отделений, 86 тыс. счетов юридических лиц и 4,9 млн счетов физических лиц. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что в этих регионах России активно ведется работа по вопросам создания свободной экономической зоны. Законодательная поддержка на федеральном и локальном уровнях позволяет наращивать количество участников СЭЗ.

Хуснуллин отметил высокий спрос на жилье в Донбассе и Новороссии.

Фото и видео: Правительство России