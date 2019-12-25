Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Доля Samsung на рынке в Китае не превышает 1%.

Китайская компания Huawei впервые обошла южно-корейский Samsung по продажам смартфонов. Об этом сообщает аналитическая компания Canalys.

По их информации, это произошло во втором квартале 2020 года. Отмечается, что Huawei реализовала 55,8 миллионов смартфонов, тогда как Samsung продала 53,7 миллиона устройств. Отмечается, что это на 30% меньше, чем во втором квартале 2019 года.

Китайская компания продолжает доминировать на внутреннем рынке, при этом их экспорт смартфонов уменьшился на 27%. Аналитики подчёркивают, что если бы не было COVID-19, этого бы не случилось. Они считают, что китайская компания использовала экономический подъём страны, чтобы возродить свой смартфонный бизнес. При этом доля Samsung на рынке в Китае не превышает 1%. Корейская компания экспортирует продукцию в Бразилию, Индию, США и Европу.

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