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Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов
Сегодня, 10:36
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matveyvn

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

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Загруженность была обусловлена тем, что во время режима самоизоляции стали чаще приобретать безлимитные тарифы.

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов и подорожал в два раза с декабря 2019 года. Об этом говорят данные Content Review, пишет газета "Коммерсанъ".

Отмечается, что рост составил 47% - до 887,5 рублей.

Во многом это произошло из-за высокой загруженности мобильных сетей абонентами.

Сергей Половников, глава Content Review

По его словам, загруженность была обусловлена тем, что во время режима самоизоляции стали чаще приобретать безлимитные тарифы.

В материале подчёркивается, что ранее стоимость безлимитного мобильного интернета в России была необоснованно низкой.

Ранее мы писали, что доставка онлайн-заказов в Россию из-за границы может сократиться до одного дня.

Теги: интернет, мобильные операторы, тарифы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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