Huawei отложила на сентябрь продажи гибкого смартфона Mate X

Huawei обратила внимание на неудачный опыт компании Samsung.

В пятницу, 14 июня, стало известно о том, что Huawei отложила начало продаж гибкого смартфона Mate X. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на старшего вице-президента компании Винсента Пенга.

Компания откладывает продажу Mate X для улучшения качества складного экрана, самого сложного технического компонента телефона сказано в сообщении

Известно, что компания Huawei обратила внимание на неудачный опыт компании Samsung. Вице-президент Винсент Пенг отметил, что перенос продаж никак не связан с проблемами у Huawei в США. Напомним, 16 мая министерство торговли США добавило китайскую компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Причиной тому стала уверенность Америки в том, что организация ведет деятельность, "противоречащую национальной безопасности". После этого от сотрудничества с Huawei отказались Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Старт продаж гибкого смартфона Mate X намечен на сентябрь.

Ранее мы сообщали о том, что смартфоны Huawei лишились WhatsApp, Instagram и Facebook.

Видео:Такер Карлсон на русском/YouTube, Huawei/YouTube