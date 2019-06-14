Huawei отложила на сентябрь продажи гибкого смартфона Mate X

В пятницу, 14 июня, стало известно о том, что Huawei отложила начало продаж гибкого смартфона Mate X. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на старшего вице-президента компании Винсента Пенга.
Компания откладывает продажу Mate X для улучшения качества складного экрана, самого сложного технического компонента телефона
сказано в сообщении
Известно, что компания Huawei обратила внимание на неудачный опыт компании Samsung. Вице-президент Винсент Пенг отметил, что перенос продаж никак не связан с проблемами у Huawei в США. Напомним, 16 мая министерство торговли США добавило китайскую компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Причиной тому стала уверенность Америки в том, что организация ведет деятельность, "противоречащую национальной безопасности". После этого от сотрудничества с Huawei отказались Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
Старт продаж гибкого смартфона Mate X намечен на сентябрь.
Ранее мы сообщали о том, что смартфоны Huawei лишились WhatsApp, Instagram и Facebook.
Видео:Такер Карлсон на русском/YouTube, Huawei/YouTube
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