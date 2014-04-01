Христофору: Мерц не простит Зеленскому оскорблений в адрес Паппергера
Ранее украинский лидер оскорбил руководителя Rheinmetall.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц не простит лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому оскорблений в адрес своего друга и руководителя оборонного концерна из Германии Rheinmetall Армина Паппергера.  Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. По мнению западного блогера, украинский политический деятель решил сыронизировать, но получилось в результате для страны только хуже. Таким образом чиновник с Банковой улицы оскорбил крупнейшего немецкого промышленника и явного друга для Украины, уже сделавшего многое для поддержки.

Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский, надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии. Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?

Алекс Христофору, эксперт

Эксперт заметил, что у поступков и слоа Владимира Зеленского нет никакой логики. Сам политик считает себя новым Черчиллем, который остроумно в публичном пространстве отвечает на любые язвительные замечания, но в реальности он "является клоуном", поссоривщимся с еще одним союзником-старым другом.

Фото: YouTube / Alex Christoforou

