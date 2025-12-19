Храмы в Петербурге освободили от ответственности за звон утром

Беглов отменил штрафы за утренний колокольный звон по выходным.

В Санкт-Петербурге принят и подписан закон, освобождающий религиозные организации от штрафов за колокольный звон в утренние часы выходных и праздничных дней.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 27 января подписал закон, который исключает административную ответственность за колокольный звон по утрам в выходные и нерабочие праздничные дни. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга в третьем чтении 21 января. Изменения вносятся в городскую норму об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в многоквартирных домах.

Согласно принятому документу, ограничения на шум с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни больше не распространяются на "действия, совершаемые юридическими лицами и гражданами при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий". Уточняется, что закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. В пояснительной записке указано, что "утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва верующих к участию в службе".

В документе также отмечается: "Проектом закона Санкт-Петербурга предлагается устранить вышеуказанный пробел и исключить возможность привлечения к административной ответственности граждан и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 08:00 до 12:00 часов при совершении ими действий, связанных с отправлением религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий".

Фото: pxhere