Петербургские депутаты разрешили колокольный звон утром в выходные

Православные храмы в Петербурге получили официальное разрешение проводить колокольные звоны для сбора прихожан на богослужения в период с 8:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни, не рискуя получить штрафы. Такое решение было принято депутатами Законодательного собрания города в третьем чтении на заседании, состоявшемся 21 января.

Депутат Денис Четырбок объяснил необходимость внесения поправок в региональный закон о тишине, отметив, что ранее существовала парадоксальная ситуация: совершение религиозных ритуалов ночью, когда действовал запрет на шум, не наказывалось штрафами, в то время как утреннее звучание колоколов могло привести к административной ответственности. Однако, по его словам, за весь срок действия закона о тишине в городе ни одна религиозная община не была привлечена к ответственности за проведение церковных служб с использованием колоколов ранним утром.

Важно подчеркнуть, что принятые поправки касаются не только православных церквей, но и представителей других христианских конфессий, а также иных религиозных направлений, обеспечивая равноправие и защиту от штрафов за соблюдение традиционных церемоний.

