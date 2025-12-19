На тактовом маршруте "Петербург — Сестрорецк" запустили второй современный электропоезд

Введение нового поезда вызвано значительным увеличением пассажиропотока

Продолжается модернизация железнодорожного парка пригородных направлений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 19 января на маршруте от Финляндского вокзала до Сестрорецка вступил в регулярную эксплуатацию второй новейший электропоезд типа ЭП2ДМ, состоящий из восьми вагонов. Тестовую поездку провели вместе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым и депутатом ЗакСа Алексеем Цивилевым.

Введение нового поезда вызвано значительным увеличением пассажиропотока: за минувший год число пользователей пригородных поездов выросло на 12,6% — это около 290 тысяч дополнительных пассажиров. Такой скачок вызван интенсивным развитием жилищного строительства вдоль железной дороги.

Электропоезда серии ЭП2ДМ производятся исключительно в России и рассчитаны на перевозку 818 пассажиров одновременно. Состав оборудован всеми необходимыми удобствами: USB-розетки и разъемы Type-C для зарядки гаджетов, кондиционеры и современная система очистки воздуха. Специальные зоны оборудованы для пассажиров с ограниченной мобильностью, предусмотрены пандусы и навигационная информация в шрифте Брайля.

Новые составы ЭП2ДМ придут на смену восьми устаревшим электропоездам серии ЭТ2М, повысив вместительность и комфортабельность одного из наиболее загруженных направлений. Поставки осуществляются в рамках комплексной программы модернизации железнодорожного парка РЖД и Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее глава Минтранса объявил о начале активного строительства ВСМ Москва-Петербург.

Фото: Telegram / Алексей Цивилёв (депутат ЗС Петербурга)