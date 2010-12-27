Хотевшему взорвать Казанский собор парню дали 5,5 лет тюрьмы

Также он должен заплатить штраф 100 000 рублей.

Евгений Ефимов получил 5.5 лет в исправительной колонии строго режима за попытку взорвать Казанский собор. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Восемнадцатилетнего Ефимова признали виновным, так как суд посчитал доказанным, что он умышленно и осознавая последствия изготовлял взрывчатое вещество в период с 5 по 11 декабря. На улице Литовской, где он изготовлял взрывчатку, были найдены:

8 пластиковых бутылок с этикетками "Ацетон", источник питания, 2 упаковки резиновых перчаток, пластиковая канистра с этикеткой "Электролит", пластиковая канистра с этикеткой "Перекись водорода", упаковка спичек. Молодой человек хотел взорвать собор 17 декабря 2017 года. Он признал свою вину.

Суд лишил свободы Евгения Ефимова сроком на 5.5 лет в ИК строгого режима со штрафом в 100 000 рублей.

Изначально, несмотря на то, что Ефимов раскаялся, а жертв удалось избежать, ему хотели дать 15 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Объединенных судов по региону