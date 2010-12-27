Желающему взорвать Казанский собор подростку грозит 15 лет тюрьмы

Злоумышленника удалось задержать за сутки до теракта.

В суде начался процесс над 18-летним Евгением Ефимовым. Год назад юноша собирался взорвать Казанский собор во время службы. В храме в этот момент находились десятки человек. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Однако сотрудники ФСБ не дали сбыться страшному плану Ефимова. Они задержали террориста за сутки до готовящегося взрыва. Как отмечает адвокат подсудимого Александр Почуев, на психику Ефимова начали оказывать сильное воздействие вербовщики. Юноша не отдавал себе отчет в том, что он делает. "Более того, буквально за день до задержания Ефимов передумал и отказался совершать взрыв", — подчеркнул Почуев.

Не смотря на то, что Ефимов раскаялся, а жертв удалось избежать, срок несостоявшемуся террористу светит вполне реальный — до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что СК завершил следственные действия по делу о теракте в метро Петербурга‍.

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