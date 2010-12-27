Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге оштрафовали на 20 тысяч рублей вербовщика ИГ*
Сегодня, 19:03
0
IRINA_CHALKINA
111

В Петербурге оштрафовали на 20 тысяч рублей вербовщика ИГ*

0
 
 

Гражданин Киргизии вербовал людей через мессенджер wats up.

В четверг, 30 августа, Ленинский районный суд оштрафовал гражданина Киргизии, который вербовал людей через мессенджер wats up. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

Искандера Нурбаева оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за вербовки граждан в  ИГИЛ(Запрещённая в России террористическая организация).

Напомним, что весной прошлого года в Петербурге задержали 10 граждан Средней Азии, которых обвиняли в вербовке, финансировании террористической группировки и подготовки ее участников.

Позже четверым  задержанным, среди которых был Нурбаев,  переквалифицировали приговор на "несообщение в правоохранительные органы достоверно известной информации о лицах, которые совершают преступления". 

Вначале суд постановил выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей, но позднее смягчил приговор и уменьшил сумму. 

*Запрещённая в России террористическая организация

Фото: Pixabay

 

 

Теги: арест террориста , приговор спб , приговор террорист
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5