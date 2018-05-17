Видео: под Петербургом ФСБ задержали международного террориста

Пограничники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицейскими в Выборгском районе задержали мужчину из стран Средней Азии. Оказалось, что он находится в розыске за террористическую деятельность в других странах. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Установлено, что несколько родственников задержанного в настоящий момент находятся на территории Сирийской Арабской Республики и принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований".
Пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Также, по данным силовых ведомств, мужчина уже несколько лет состоит в запрещенной в России террористической организации "ИГИЛ". И скрывается на территории РФ, меняя постоянно место жительства и работу.