Дело о подготовке теракта в Казанском соборе рассмотрят в суде

О происшествии стало известно в конце прошлого года.

Уголовное дело Евгения Ефимова, обвиняемого в подготовке теракта в Казанском соборе, передали в Московский окружной военный суд. Об этом 7 августа сообщает "РБК".

По информации издания, о теракте стало известно в конце прошлого года. Тогда правоохранительные органы задержали нескольких мужчин, среди которых были Евгений Ефимов и Антон Кобц. По версии следствия, они планировали подорвать Казанский собор вместе с сообщниками - Шамилем Омаргаджиевым, Алисханом Эсмурзиевым и Фирузом Калавуровым.

Тогда же, в декабре 2017 года, в ФСБ сообщили о задержании семерых сторонников запрещенной в России организации "Исламское государство". Мужчины планировали самоподрыв террориста-смертника, а также убийства граждан и подрывы взрывных устройств в местах массового скопления людей.

Далее Пушкинский районный суд признал Шамиля Омаргаджиева виновным по статьям "незаконное приобретение и хранение оружия" и "несообщение о преступлении". Омаргаджиев был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Также ему присудили штраф в размере 50 тысяч рублей. Следствие установило, что мужчина знал о намерениях Евгения Ефимова совершить теракт, однако не сообщил об этом в полицию. Более того, он хранил дома автомат Калашникова и патроны к нему. Сейчас Ефимова обвиняют по статьям "приготовление к теракту" и "изготовление взрывчатого вещества".

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