Подозреваемые в подготовке теракта в Петербурге обжаловали свой арест

Фигурантам дела о подготовке терактов в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение.

В Петербурге предъявили обвинение участникам плана по совершению теракта в Казанском соборе. Трое осужденных свою причастность к запрещенной в РФ организации "Исламское государство" обжаловали и отрицают вину, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

25 декабря судом была зарегистрирована жалоба Фирузы Калавурова. ФСБ уже предоставила все материалы в полицейское дознание. Каловурову вменили незаконный оборот взрывчатки (статья 222.1 УК РФ). Адвокаты заявили, что избранная мера пресечения в виде заключение под стражу подлежи отмене, так как нарушен и неправильно применен уголовно-процессуальный закон. Несмотря на это, подсудимому вынесли приговор.

Также с обвинением не согласились еще два фигуранта - Алисхан Эсмурзиев и Шамиль Омаргаджиев. Защитники утверждают, что в отношении их подзащитных имело место быть неправомерное применение силы при задержании и обыске. Сообщается, что Эсмурзиев около суток находился у силовиков без процессуального оформления. Омаргаджиев заявляет, что до передачи дознавателям полиции его держали в УФСБ на Литейном.

Ранее в Петербурге было задержано несколько человек, которые якобы готовили теракт в соборе, а также подрывы бомб в местах массового скопления людей. Среди них оказался 18-летний местный житель Евгений Ефимов, который признал свою вину.