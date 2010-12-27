СК завершил следственные действия по делу о теракте в метро Петербурга‍

Материалы дела направлены в суд.

Следственный Комитет России заявил о завершении расследования дела о теракте в петербургском метрополитене. Участникам преступления, унесшего в апреле 2017 года жизни людей, выдвинуты обвинения. В деле замешаны 11 человек. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Напомним, что расследование приобрело статус особо важного.

Каждому из членов экстремистской банды предъявлено обвинение по статьям за организацию террористического сообщества, участие в нем, содействие террористической деятельности, террористический акт, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Трагедия произошла на перегоне межд станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибло 15 человек. В их числе был и террорист-смертник. Еще 112 пассажиров стали потерпевшими.



Фото: Piter.tv