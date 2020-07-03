Honor представил 5G-смартфон Honor X10 Max

В данной модели модуль NFC имеет расширенный функционал и может использоваться, например, вместо ключа от автомобиля.

Бренд Honor 2 июля провел презентацию нового смартфона, который имеет семидюймовый экран и поддерживает работу в сетях 5G. Накануне пользователям представили Honor X10 Max.

У смартфона имеется экран 7,09 дюйма, матрица RGBW, аккумулятор емкостью 5000 мАч, который будет заряжаться от блока мощностью 22,5 Вт. В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 800. На выбор есть 6 или 8 Гб оперативной и 64 или 128 Гб внутренней памяти.

Сканер отпечатка пальца находится на боковой грани, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, основная – 48 и 2 Мп. В данной модели модуль NFC имеет расширенный функционал и может использоваться, например, вместо ключа от автомобиля.

Версия с памятью 6/64 Гб стоит $270, 6/128 и 8/128 – $300 и $355. Продажи стартовали 3 июля.

Ранее Honor назвал особенность Honor 30 Lite.

Видео: YouTube/ Argus World