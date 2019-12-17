Honor назвал особенность Honor 30 Lite

Презентация ожидается уже 2 июля.

Бренд Honor опубликовал новый постер, посвященный грядущему смартфону Honor 30 Lite, который подтверждает наличие бокового сканера отпечатков пальцев. Также новинка будет поддерживать сети пятого поколения.

Ранее была опубликована информация о том, что Honor 30 Lite будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Работать смартфон будет на однокристальной системе Dimensity 800 и 6 ГБ оперативной памяти.

Тройная камера будет иметь разрешения на 48, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп.

Ранее в России представили смартфоны Honor 30S, Honor 30 и Honor Pro+.

Видео: YouTube/ Argus World