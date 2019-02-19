Вероятнее всего так назовут новый внедорожник.

Honda получила патент на название Trailsport. Об этом сообщает Speedme со ссылкой на официальный документ.

Эксперты полагают, что из всего текущего модельного ряда Honda, Passport станет самым очевидным кандидатом на новое название. Модель по-прежнему считается "надежным внедорожником среднего размера". Кроме того, улучшенный дизайн и несколько настроек подвески делают его достойным конкурентом Wrangler.

При этом, возможно название было запатентовано с целью защиты имени. Эксперты не исключают, что производитель может иметь абсолютно любые планы на запатентованное название.

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Видео: YouTube / Alpine Car Reviews