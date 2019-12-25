На начало июля 2020 года на рынке насчитывалось 3152 официальных дилерских центра по продаже легковых автомобилей.

За полгода в России стало на 228 автодилеров меньше. Об этом сообщили аналитики "Автостат".

Закрытие дилерских центров связано с тем, что было расторгнуто 362 дилерских контракта. При этом, заключить удалось всего лишь 144. Таким образом, за шесть месяцев (январь-июнь 2020) их численность уменьшилась. Произошла полная интеграция бренда Chevrolet Niva в дилерскую сеть LADA (-122 дилерских центра). Ушел китайский Hawtai (38 центров) и марка Ravon (50 центров).

Больше всего дилерских центров убавилось у Lifan (-13 центров). У многих брендов закрылись более 10 салонов на рынке. Кто-то из них перешел в разряд сервисных.

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