Ученые нашли орудия древних культур рядом с костями человека прямоходящего.

Человек прямоходящий (Homo erectus) в Эфиопии изготавливали орудия разных эпох. Возраст многих изделий ашельской и олдувайской культур оценивается в 1,5 млн лет. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном в Science Advances.

Ученые обнаружили, что на самом деле древние люди создавали не только примитивные, но и сложные инструменты. Сочетание различных орудий обозначает то, что люди были очень пластичны в своем поведении. Ранее считалось, что среди представителей рода Homo первыми использовать усовершенствованные орудия начал человек умелый - habilis. Он унаследовал технологию от предшественников - австралопитеков (около 2,5 млн лет назад).

моходящего.

Новые находки идут вразрез с устоявшимся мнением о способностях предка человека. В последних раскопках ученые нашли орудия олдувайской и ашельской культур рядом с костями и черепами от Homo erectus.

Ранее древняя раковина позволила ученым измерить сутки в меловом периоде.

Фото: Sileshi Semaw et al. / Science Advances, 2020

